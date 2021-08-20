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Газзаев объяснил, почему «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике»

Газзаев объяснил, почему «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике»
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Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА, депутат Государственной Думы Валерий Газзаев прокомментировал вылет московского «Спартака» из Лиги чемпионов.

«Глядя на «Бенфику» на фоне «Спартака», мы увидели огромную разницу в качестве и уровне футбола, в исполнении индивидуальных и командных действий. Любой технический или тактический прием выполнялся игроками португальской команды на очень высокой скорости. Футболисты из Лиссабона отличались быстротой мышления и исполнения. Кто медленнее думает на поле, тот, естественно, терпит поражение.

При этом по составу «Спартак», на мой взгляд, является одним из сильнейших в нашем чемпионате, обладает качественной группой исполнителей во всех линиях, и не сказать, что очень сильно уступает «Бенфике». Однако неудачи дома и в гостях получились безоговорочными, у москвичей вообще не было шансов. Значит, дело в подготовке к матчам, атмосфере как внутри клуба, так и вокруг него», — цитирует Газзаева «Спорт-экспресс».

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