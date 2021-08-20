Энди Лонерган перешёл в «Эвертон». Его последний клуб — «Рочдейл» из третьей лиги Англии

Бывший голкипер футбольного клуба «Рочдейл» Энди Лонерган стал игроком «Эвертона». Об этом сообщил главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес.

«У меня для вас новость. Поскольку наш молодой голкипер травмировался, мы приняли решение подписать вратаря Энди Лонергана. Нам нужен игрок, который будет подстраховывать вратарскую позицию и в случае чего сможет выйти на поле», — сказал Бенитес на пресс-конференции.

Энди Лонерган выступал за английские команды «Престон», «Ливерпуль», «Лидс», «Болтон», «Фулхэм», «Вулверхэмптон» и «Рочдейл». Футболист ни разу не выходил на поле в матчах английской Премьер-лиги.

Ранее испанский специалист Рафаэль Бенитес был назначен на пост главного тренера «Эвертона». Контракт тренера с клубом рассчитан на три года. Бенитес приступил к работе с командой 5 июля.