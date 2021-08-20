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Уорд-Проуз на 5 лет продлил контракт с «Саутгемптоном»

Уорд-Проуз на 5 лет продлил контракт с «Саутгемптоном»
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Полузащитник Джеймс Уорд-Праус продлил контракт с футбольный клубом «Саутгемптон». Об этом сообщается на официальном сайте английской команды.

Срок нового соглашения футболиста с клубом истекает в 2026 году. В это трансферное окно игрока хотела подписать бирмингемская «Астон Вилла». В руководстве «Виллы» посчитали, что умение 26-летнего спортсмена исполнять стандарты усилит их атакующий линию.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Уорд-Праус провёл в Английской Премьер-Лиге 38 матчей. В них он забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Всего в составе «святых» Джеймс провёл 270 матчей, в которых 30 раз поражал ворота соперников и 32 раза отдавал голевую передачу. В прошлом сезоне «Саутгемптон» занял 15-е место в АПЛ.

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