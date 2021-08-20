Симоне Индзаги оценил шансы «Интера» защитить чемпионский титул в Серии А

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от старта нового сезона. Уже завтра, 21 августа, миланцы в 1-м туре Серии А сыграют с «Дженоа».

«Ребята хорошо тренировались, мы полностью готовы. Думаю, что цели «Интера» амбициозны. Не хочу делать громких заявлений, но у нас высокая мотивация. Я полностью уверен в нашей команде, исходя из того, как команда готовилась.

Мы знаем, что нас ждёт сложный сезон. Но мы выйдем на поле с изображением Скудетто на груди. Думаю, что это серьёзный вызов.

Не хочу делать прогнозы. Но в лиге семь команд, которые хорошо укомплектованы. Я просто говорю, что «Интер» — амбициозная команда с большой мотивацией», — цитирует Индзаги издание Football Italia.