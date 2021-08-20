«Арсенал» подписал голкипера «Шеффилда» и сборной Англии

Вратарь «Шеффилд Юнайтед» и сборной Англии Аарон Рамсдейл продолжит карьеру в лондонском «Арсенале». Футболист подписал с «канонирами» долгосрочный контракт, информирует клубная пресс-служба.
23-летний голкипер будет выступать за «Арсенал» под 32-м номером. В случае оперативного оформления юридических моментов Аарон может попасть в заявку «канониров» на матч с «Челси», который состоится уже 22 августа.
По данным британским СМИ, сумма трансфера Рамсдейла в «Арсенал» составила примерно € 35 млн.
Отметим, Рамсдейл является рекордсменом АПЛ по количеству сейвов в двух последних прошедших сезонах. На счету Аарона 276 спасений. При этом по его воротам били чаще, чем по воротам других голкиперов, — 397 раз.
Рамсдейл начинал карьеру в «Шеффилде», после чего провёл три года в «Борнмуте», а прошлым летом вернулся в родной клуб. Аарон был в заявке сборной Англии на чемпионат Европы — 2020, но не провёл на турнире ни одного матча. В прошлом сезоне голкипер принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги и пропустил 63 мяча. В настоящее время «Шеффилд» выступает в Чемпионшипе.
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