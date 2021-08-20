Кабальеро сравнил Месси с Майклом Джорданом

Бывший голкипер сборной Аргентины Вилли Кабальеро сравнил Лионеля Месси с известным баскетболистом Майклом Джорданом.
«Играть против Месси — иногда кошмар. Твоя команда сосредоточена на Месси, а он создаёт пространство для других игроков.
У меня была возможность взаимодействовать с ним в сборной. Месси — машина, даже во время тренировок. Он просто хочет побеждать. Если вы смотрели «Последний танец» с Майклом Джорданом, он такой же, потому что тоже не может смириться с поражением.
Он не приемлет поражений ни в одном матче, поэтому он гонит вас к победе даже в не имеющей турнирного значения игре», — приводит слова Кабальеро Goal.
Вилли Кабальеро является воспитанником «Бока Хуниорс». В 2004 году он перешёл в «Эльче», в котором за семь лет провёл 186 матчей и пропустил 208 мячей. В 2011 году он перешёл в «Малагу». Спустя три года за € 8 млн его приобрёл «Манчестер Сити». Летом 2017 года на правах свободного агента Вилли подписал контракт с «Челси», где выступал до конца сезона-2020/2021.
- 20 августа 2021
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