Мартин Эдегор: почти всё, что говорят о моём уходе из «Реала» это неправда

Полузащитник Мартин Эдегор прокомментировал свой переход из «Реала» в «Арсенал».

«Более 6,5 лет назад я перешел в «Реал» и осуществил большую мечту — возможность носить белую футболку, играть на «Бернабеу» и играть в чемпионате с «Реалом». Я не могу быть более гордым. Я приехал сюда, когда мне было 16 лет, и у меня была возможность учиться у лучших в мире и моих кумиров. Я многому научился, и мне понравилось это путешествие. Я благодарен за всё, что со мной произошло, и за всё, что я узнал.

Я хочу поблагодарить всех людей, которые помогли мне стать лучше и расти в Мадриде. Тренеры, товарищи по команде, физиотерапевты, люди из клуба и болельщики. Спасибо! У меня были хорошие и плохие времена, как всегда в жизни и в футболе. Это сделало меня намного сильнее и более подготовленным к тому, что должно произойти.



В наши дни люди много говорят обо мне и причинах моего ухода. Я просто хочу сказать, что почти всё, что они говорят — неправда. Мне стыдно, что пресса говорит неправду, потому что многие искренне думают, что это так. У меня есть причины, я знаю, что правда и что произошло, и поэтому я думаю, что это к лучшему», — написал Эдегор в своём «инстаграме».

Напомним, Эдегор стал игроком «Реала» в 2015 году. Вторую часть прошлого сезона он провёл в «Арсенале» на правах аренды, сыграв 20 матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи. С 2014 года Эдегор вызывается в сборную Норвегии.