Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» обвиняется в мошенничестве на сумму € 4,7 млн

Экс-полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Луису Андерсону предъявлено несколько уголовных обвинений, связанных с его предполагаемой причастностью к преступной криптовалютной организации. Об этом сообщает Goal.

В общей сложности восемь человек были обвинёны в краже, мошенничестве и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах после расследования, проведённого властями в Порту-Алегри (Бразилия).

Группу обвиняют в незаконном перенаправлении средств и использовании криптовалютных операций для прикрытия последующего денежного следа.

В 2020 году полиция совершила обыск в квартире Андерсона в Порту-Алегри, его персональный компьютер был изъят. Впоследствии он подтвердил, что работал криптотрейдером, но отрицал свою причастность к незаконной деятельности.

Речь идёт о расследовании кражи € 4,7 млн в апреле 2020 года у крупной бразильской промышленной фирмы. Эта сумма, по данным прокуратуры, была депонирована на 11 банковских счетах в четырёх штатах страны, а затем отмыта путём покупки криптовалюты как внутри страны, так и за рубежом.

Напомним, Андерсон стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2007 года, перейдя из «Порту» за € 31,5 млн. За английский клуб он провёл 181 матч, в которых забил 9 мячей и отдал 21 голевую передачу. После нескольких аренд в 2015 году он покинул клуб на правах свободного агента.