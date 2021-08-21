Григорий Бабаян: Акинфеев — капитан, лидер и незаменимый человек в сегодняшнем ЦСКА

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян назвал сильные качества вратаря армейцев Игоря Акинфеева.



«Конечно, я прекрасно знал состав армейцев и раньше. У нас много молодёжи, но есть и опытные игроки — Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников. Отдельных слов заслуживает Игорь Акинфеев. Это не просто лучший вратарь последних лет, он настоящая легенда, человек, который создаёт атмосферу в коллективе, много подсказывает партнёрам. Игорь — капитан, лидер и незаменимый человек в сегодняшнем ЦСКА», — цитирует Бабаяна пресс-служба ЦСКА.



Голкипер выступает за ЦСКА уже 18 лет. Всего на счету Акинфеева 678 встреч за московский ЦСКА, в которых он пропустил 605 мячей, при этом в его активе 286 матчей «на ноль». Контрактное соглашение Акинфеева с армейцами рассчитано до 30 июня 2022 года.

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