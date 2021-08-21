Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 5-го тура

Сегодня, 21 августа, матчами ЦСКА — «Ахмат» и «Арсенал» — «Спартак» стартует 5-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



В 5-м туре состоятся следующие встречи:



21 августа

ЦСКА — «Ахмат» (Москва, 16:00 мск)

«Арсенал» — «Спартак» (Тула, 16:00 мск)

«Урал» — «Динамо» (Екатеринбург, 18:00 мск)

«Уфа» — «Зенит» (Уфа, 18:00 мск)

«Крылья Советов» — «Сочи» (Самара, 20:00 мск).



22 августа

«Локомотив» — «Краснодар» (Москва, 16:00 мск)

«Нижний Новгород» — «Ростов» (Нижний Новгород, 18:00 мск)

«Химки» — «Рубин» (Химки, 20:00 мск).



После четырёх туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует петербургский «Зенит», в четырёх матчах набравший 10 очков.



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022



Расписание матчей чемпионата России сезона-2021/2022