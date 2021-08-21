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Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 5-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 5-го тура
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Сегодня, 21 августа, матчами ЦСКА — «Ахмат» и «Арсенал» — «Спартак» стартует 5-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В 5-м туре состоятся следующие встречи:

21 августа
ЦСКА — «Ахмат» (Москва, 16:00 мск)
«Арсенал» — «Спартак» (Тула, 16:00 мск)
«Урал» — «Динамо» (Екатеринбург, 18:00 мск)
«Уфа» — «Зенит» (Уфа, 18:00 мск)
«Крылья Советов» — «Сочи» (Самара, 20:00 мск).

22 августа
«Локомотив» — «Краснодар» (Москва, 16:00 мск)
«Нижний Новгород» — «Ростов» (Нижний Новгород, 18:00 мск)
«Химки» — «Рубин» (Химки, 20:00 мск).

После четырёх туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует петербургский «Зенит», в четырёх матчах набравший 10 очков.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022

Расписание матчей чемпионата России сезона-2021/2022

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