Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 5-го тура

Сегодня, 21 августа, матчами ЦСКА — «Ахмат» и «Арсенал» — «Спартак» стартует 5-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В 5-м туре состоятся следующие встречи:
21 августа
ЦСКА — «Ахмат» (Москва, 16:00 мск)
«Арсенал» — «Спартак» (Тула, 16:00 мск)
«Урал» — «Динамо» (Екатеринбург, 18:00 мск)
«Уфа» — «Зенит» (Уфа, 18:00 мск)
«Крылья Советов» — «Сочи» (Самара, 20:00 мск).
22 августа
«Локомотив» — «Краснодар» (Москва, 16:00 мск)
«Нижний Новгород» — «Ростов» (Нижний Новгород, 18:00 мск)
«Химки» — «Рубин» (Химки, 20:00 мск).
После четырёх туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует петербургский «Зенит», в четырёх матчах набравший 10 очков.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022
Расписание матчей чемпионата России сезона-2021/2022
- 21 августа 2021
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11:07
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10:59
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10:36
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10:32
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10:18
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09:59
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09:54
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09:41
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09:39
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09:30
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09:22
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09:20
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08:55
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07:31
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07:22
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07:02
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06:49
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06:11
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05:32
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03:59
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01:42
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00:51
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00:36
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00:30
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00:08
- 20 августа 2021
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23:53
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23:48
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23:27
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23:15
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22:36
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22:00
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21:35
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21:21