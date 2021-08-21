Лука Модрич пропустит матч Примеры с «Леванте» из-за повреждения

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не сможет принять участия в матче 2-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Леванте», сообщает AS.



По информации источника, 35-летний хорватский футболист пропустит встречу из-за небольшого повреждения приводящей мышцы.



Напомним, Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. В прошлом сезоне хорватский полузащитник принял участие в 35 матчах испанской Примеры, забил пять голов и отдал три результативные передачи. С 2006 года Модрич вызывается в национальную команду Хорватии.



Матч 2-го тура чемпионата Испании сезона-2021/2022 «Леванте» — «Реал» состоится завтра, 22 августа, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии. Начало встречи — в 23:00 мск.

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