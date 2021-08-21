Лука Модрич пропустит матч Примеры с «Леванте» из-за повреждения
Поделиться
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не сможет принять участия в матче 2-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Леванте», сообщает AS.
По информации источника, 35-летний хорватский футболист пропустит встречу из-за небольшого повреждения приводящей мышцы.
Напомним, Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. В прошлом сезоне хорватский полузащитник принял участие в 35 матчах испанской Примеры, забил пять голов и отдал три результативные передачи. С 2006 года Модрич вызывается в национальную команду Хорватии.
Матч 2-го тура чемпионата Испании сезона-2021/2022 «Леванте» — «Реал» состоится завтра, 22 августа, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии. Начало встречи — в 23:00 мск.
Комментарии
- 21 августа 2021
-
11:07
-
10:59
-
10:36
-
10:32
-
10:18
-
09:59
-
09:54
-
09:41
-
09:39
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
08:55
-
07:31
-
07:22
-
07:02
-
06:49
-
06:11
-
05:32
-
03:59
-
01:42
-
00:51
-
00:36
-
00:30
-
00:08
- 20 августа 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:27
-
23:15
-
22:36
-
22:34
-
22:14
-
22:00
-
21:35
-
21:21
Партнерский контент