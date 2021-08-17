Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лука Модрич планирует завершить карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира 2022 года

Лука Модрич планирует завершить карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира 2022 года
Комментарии

Хорватский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» Лука Модрич собирается завершить карьеру в сборной после окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Дебют Луки в национальной команде состоялся 1 марта 2006 года в товарищеской игре против команды Аргентины. Всего за сборную хорват провел 142 матча и забил 18 голов.

Вместе с «Реалом» Модрич дважды становился чемпионом Испании, один раз обладателем Кубка Испании, четыре раза футболист выигрывал Лигу чемпионов и три раза клубный чемпионат мира.

В 2018 году Модрич получил «Золотой мяч». В составе сборной Хорватии он дошёл до финала чемпионата мира в России, на котором команда с Балкан заняла второе место.

Новость по теме
Лука Модрич стал самым молодым и самым возрастным автором гола сборной Хорватии на Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021