Лука Модрич планирует завершить карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира 2022 года
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Хорватский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» Лука Модрич собирается завершить карьеру в сборной после окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает испанское издание Marca.
Дебют Луки в национальной команде состоялся 1 марта 2006 года в товарищеской игре против команды Аргентины. Всего за сборную хорват провел 142 матча и забил 18 голов.
Вместе с «Реалом» Модрич дважды становился чемпионом Испании, один раз обладателем Кубка Испании, четыре раза футболист выигрывал Лигу чемпионов и три раза клубный чемпионат мира.
В 2018 году Модрич получил «Золотой мяч». В составе сборной Хорватии он дошёл до финала чемпионата мира в России, на котором команда с Балкан заняла второе место.
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