«СКА-Хабаровск» переиграл «Енисей» в матче с семью голами и двумя удалениями

21 августа состоялся матч 7-го тура Футбольной национальной лиги, в котором сошлись между собой «СКА-Хабаровск» и «Енисей». Игра прошла на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга.
На 22-й минуте полузащитник гостей Никита Раздорских открыл счёт. А на 44-й минуте защитник Валерий Кичин реализовал пенальти и удвоил преимущество. Но затем Енисей получил две красные карточки, с поля были удалены защитник Александр Надольский и нападающий Анзор Саная. На 69-й минуте форвард хозяев Давид Караев сократил отставание, но разрыв восстановил защитник Максим Сухомлинов. На 84-й минуте Караев оформил дубль, на 90-й нападающий Георгий Гонгадзе сравнял счёт, а на 96-й минуте защитник Глеб Грачёв принёс «СКА-Хабаровску» победу.
«СКА-Хабаровск» за семь проведённых матчей набрал 14 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. А «Енисей» (7) – остался на 12-м.
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