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«СКА-Хабаровск» переиграл «Енисей» в матче с семью голами и двумя удалениями

«СКА-Хабаровск» переиграл «Енисей» в матче с семью голами и двумя удалениями
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21 августа состоялся матч 7-го тура Футбольной национальной лиги, в котором сошлись между собой «СКА-Хабаровск» и «Енисей». Игра прошла на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга.

На 22-й минуте полузащитник гостей Никита Раздорских открыл счёт. А на 44-й минуте защитник Валерий Кичин реализовал пенальти и удвоил преимущество. Но затем Енисей получил две красные карточки, с поля были удалены защитник Александр Надольский и нападающий Анзор Саная. На 69-й минуте форвард хозяев Давид Караев сократил отставание, но разрыв восстановил защитник Максим Сухомлинов. На 84-й минуте Караев оформил дубль, на 90-й нападающий Георгий Гонгадзе сравнял счёт, а на 96-й минуте защитник Глеб Грачёв принёс «СКА-Хабаровску» победу.

«СКА-Хабаровск» за семь проведённых матчей набрал 14 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. А «Енисей» (7) – остался на 12-м.

ФНЛ - Первый дивизион. 7-й тур
21 августа 2021, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
4 : 3
Енисей
Красноярск
0:1 Раздорских – 28'   0:2 Кичин – 44' (пен)   1:2 Караев – 69' (пен)   1:3 Сухомлинов – 80'   2:3 Караев – 84'   3:3 Гонгадзе – 90'   4:3 Грачёв – 90+6'
Удаления: нет / Саная – 45', Надольский – 66'
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