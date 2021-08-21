ЦСКА — «Ахмат»: Евгений Харин был удалён с поля

В матче пятого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА в эти минуты принимает «Ахмат». Встреча проходит на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве. На 23-й минуте полузащитник гостей Евгений Харин получил вторую жёлтую карточку за грубый фол против защитника ЦСКА Марио Фернандеса и был удалён с поля.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).



Московский ЦСКА в 4 матчах набрал 6 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (6) — на девятом месте в таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (10).

Новость по теме Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу матчей в чемпионате России