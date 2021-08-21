Андрей Талалаев: «Ахмат» слишком вольготно дал играть ЦСКА во втором тайме

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что у его команды не получилось в матче 5-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча закончилась победой москвичей со счётом 2:0, а грозненцы с середины первого тайма играли в меньшинстве.
«Обороняться сейчас все умеют. После удаления перестроились — Бериша играл в центре и на фланге перекрывал. Мы с мячом не играли даже вдесятером оставшись. Условно, с «Рубином» мы создали три удара по воротам, два из которых были практически один на один. С ЦСКА вдесятером только робкая попытка, когда Тимофеев бил, и вход Карапузова, когда пробил с левой ноги. Этого мало для того, чтобы в такой игре добиваться положительного результата. Здесь нужно обязательно уколоть, забить. Это и в психологическом плане очень серьёзно помогает, и сопернику создаёт дополнительное давление.
Слишком вольготно мы дали играть ЦСКА во втором тайме. Конате получил микроповреждение в первом тайме, пришлось его заменить. Пока игроки, которые выходят со скамейки, во-первых, не готовы после микротравм, а во-вторых, не тот уровень. Но, объективности ради, давайте скажем, что у армейцев выходят на замену игроки сборной. А у нас четыре футболиста восстанавливаются после травмы, плюс должны подъехать ещё два игрока. Думаю, эти 70 минут мы сможем превращать в 90 или 95 уже в ближайшем будущем», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 21 августа 2021
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