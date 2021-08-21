Червиченко: судья Москалёв играл за «Спартак» и помог им удержать ничью с «Арсеналом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о результате матча 5-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Арсеналом». Встреча закончилась со счётом 1:1.
«Арбитр Москалёв помог «Спартаку» удержать ничейный результат — он в этом матче играл за красно-белых. Судьи активно пытались высосать хоть какие-то моменты, которые очень-очень издали напоминали пенальти в ворота «Арсенала» — при этом не поставили более реальный момент на 92-й минуте в штрафной «Спартака». Самое интересное, что VAR даже не стал рассматривать эпизод. Система работала в одну сторону, что и спасло спартаковцев от поражения.
Что касается игры, вроде как преимущество было на стороне «Спартака», но моментов острых было больше у тульской команды. До забитого мяча Максименко два раза спас команду, а в добавленное время «Арсенал» вовсе попал в штангу. Некоторые спартаковцы дают движение и скорость, но выстроенной игры пока нет. Игра, которую они показывали на предсезонном Кубке, остаётся для них мечтой.
Не думаю, что Виторию снимут в перерыве на игры сборных. Но если они это сделают, то всем будет понятно, что это дурдом. Никто из приличных людей туда не пойдёт. Придётся брать местного безработного», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 21 августа 2021
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