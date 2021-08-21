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Кавазашвили: Максименко читает мои слова и делает выводы. Это радует

Кавазашвили: Максименко читает мои слова и делает выводы. Это радует
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Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о результате матча 5-го тура РПЛ «Арсенал» — «Спартак». Встреча, проходившая в Туле, закончилась со счётом 1:1. Также Кавазашвили оценил игру голкипера москвичей Александра Максименко, который в нескольких эпизодах выручил свою команду.

«Команда двигается. «Спартак» старается и прогрессирует. Но команде не хватает немного везения. Жиго бил головой несколько раз, и хотя бы один из ударов точно должен был залететь в сетку. Максименко стал проявлять характер серьёзного вратаря. Он начал играть намного лучше в тех аспектах, в которых ранее он был слаб. Он читает мои высказывания по его игре и делает выводы. Это радует. Гол, который пропустил «Спартак», пропустить было просто невозможно. Вся команда находилась в штафной, а Хлусевич пробил идеально в девятку», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

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