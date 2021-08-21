Аяз Гулиев: в матче «Арсенала» со «Спартаком» счёт мог быть даже 3:3

Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 1:1.
«Учитывая то, что пропустили первыми, итоговый результат можно оценивать как хороший. Если смотреть исключительно по моментам, то могли забивать больше. Но и у «Спартака» были похожие моменты… Закономерная ничья — могло быть даже 3:3!
Да, впервые за долгое время вышел в стартовом составе, но, конечно, ещё не готов на сто процентов. Хорошо, что выдержал 70 минут. Мне и самому было интересно: смогу или нет. Думаю, сегодня это был мой максимум. Дальше — больше.
Первые игры больше смотрел со стороны — мы играли осторожно. Сейчас же начали играть смелее: больше открытого футбола. Первый тайм был чуть сумбурным, а во втором точно играли лучше.
Поддержка болельщиков нам очень помогла. Говорят же, что они — 12-й игрок команды. Важно, когда болельщики поддерживают и верят — это заряжает. Когда никто не верит, то не каждый это выдержит. Будем стараться радовать поклонников», — передаёт слова Гулиева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 21 августа 2021
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