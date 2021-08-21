Игорь Шалимов прокомментировал поражение «Урала» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 1:0. «Урал» ещё с середины первого тайма играл вдесятером после удаления Эрика Бикфалви.

«С такой командой, как «Динамо», нельзя давать создавать много моментов. Мы пропустили гол с грубейшей ошибки. В центре поля с нашего аута позволили выйти один на один с вратарём. Потом удаление, было очень сложно, сами виноваты. Мы терпели, физически команда готова очень хорошо, потому что во втором тайме не развалилась. У «Динамо» были моменты и дальше, наш вратарь сыграл неплохо, но мы не смогли создать ничего. По крайней мере, мы сдержали натиск «Динамо», это играющая команда. Тяжело было отнимать мяч в меньшинстве и что-то создавать впереди без одного игрока.

Игра была достаточно вязкой. Не успели ничего создать, было мало времени, чтобы развить игру в атаке сегодня. Сначала было много борьбы, получили этот гол, а потом мы были вдесятером. Надо работать, сегодняшняя игра не показательная для атаки. Мы сами себе это устроили, наша вина, были без мяча, было не до атакующих действий», — цитирует Шалимова пресс-служба «Урала».