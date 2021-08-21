Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Сочи»

Губернатор Самарской области прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Сочи»
Комментарии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал победу «Крыльев Советов» в матче с «Сочи» (1:0).

«Поблагодарил ребят после матча. Сегодня, как и в прошлых матчах, команда билась, но при этом была полная концентрация с первой и до последней минуты. В какой-то момент помимо опыта и физической массы нам как раз не хватало её на начальном и финальном этапе матча — сегодня же была не только полная самоотдача, но и концентрация. Наверное, не всё получалось… Но видно, что команда нащупывает новые качества на ходу — это всегда сложно. От матча к матчу заметен прогресс. Верим в команду и тренера. Уверены, что результаты придут.

Да, на матче присутствовали Сергей Прядкин и Сергей Чебан: мы их пригласили, чтобы обсудить ряд вопросов. Они касаются как развития лиги в целом, так и футбола. Не буду опережать события, но я думаю, что мы привезём в Самару топовые матчи. Сборная? Сообщим позднее. Люблю сначала сделать, а потом рассказать. Могу сказать одно: будут хорошие новости.

Мы и в прошлый сезон тяжело входили: команда формировалась буквально на ходу. Сейчас такого нет: всё-таки мы сохранили основу. Очевидно, что команда требуется подкрепление. Поймите, температура высочайшая, ребята выматываются, да и травмы есть. Глубина состава необходима любому клубу. Пока мы сделали всё, что было необходимо — сохранили состав. Мы продолжаем работу по укреплению команды», — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021