Губернатор Самарской области прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Сочи»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал победу «Крыльев Советов» в матче с «Сочи» (1:0).
«Поблагодарил ребят после матча. Сегодня, как и в прошлых матчах, команда билась, но при этом была полная концентрация с первой и до последней минуты. В какой-то момент помимо опыта и физической массы нам как раз не хватало её на начальном и финальном этапе матча — сегодня же была не только полная самоотдача, но и концентрация. Наверное, не всё получалось… Но видно, что команда нащупывает новые качества на ходу — это всегда сложно. От матча к матчу заметен прогресс. Верим в команду и тренера. Уверены, что результаты придут.
Да, на матче присутствовали Сергей Прядкин и Сергей Чебан: мы их пригласили, чтобы обсудить ряд вопросов. Они касаются как развития лиги в целом, так и футбола. Не буду опережать события, но я думаю, что мы привезём в Самару топовые матчи. Сборная? Сообщим позднее. Люблю сначала сделать, а потом рассказать. Могу сказать одно: будут хорошие новости.
Мы и в прошлый сезон тяжело входили: команда формировалась буквально на ходу. Сейчас такого нет: всё-таки мы сохранили основу. Очевидно, что команда требуется подкрепление. Поймите, температура высочайшая, ребята выматываются, да и травмы есть. Глубина состава необходима любому клубу. Пока мы сделали всё, что было необходимо — сохранили состав. Мы продолжаем работу по укреплению команды», — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 21 августа 2021
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