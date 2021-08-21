Шамиль Газизов: «Уфа» станет сателлитом «Зенита»? Смотрите игру, счёт на табло!

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подвёл итоги матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Также Газизов высмеял предположение, что «Уфа» может стать клубом-сателлитом «Зенита», если его начнёт спонсировать «Газпром нефтехим Салават».

«Такие игры дают команде уверенность. Играли хорошо, прессинговали. Мне кажется, что мы даже доминировали. Было видно, что играем дома. Это говорит, что мы меняем свою игру. Мы не использовали оборонительную тактику, мы играем. В этой игре мы были на равных с действующим чемпионом. Это ничейная игра. У них были моменты, у нас были. Мы достойно выглядели с чемпионом».

«Уфа» станет сателлитом «Зенита» после спонсорства «Газпрома»? Я бы на это ответил, что болтать надо меньше! Смотрите игру, счёт на табло!» — цитирует Газизова «Спорт-экспресс».