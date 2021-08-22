«Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао

Сегодня, 22 августа, состоялся матч «Атлетик» — «Барселона». Встреча 2-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и закончилась со счётом 1:1.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Помогали ему ассистенты Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервным рефери был Иван Муньос Перес.
На 50-й минуте девятый угловой басков стал голевым. Муньяин от флажка закрутил мяч в штрафную, где Мартинес здорово выпрыгнул и головой пробил под самую штангу. «Атлетик» вышел вперёд.
На 75-й минуте игроки «Барселоны» сравняли счёт. Каталонцы вышли в быструю атаку, в которой Роберто забросил мяч к левому краю штрафной, откуда Депай после обработки пробил точно в ближний верхний угол ворот! Первый гол Мемфиса за «Барселону».
«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2020/2021. «Атлетик» в прошлом сезоне набрал 46 очков и занял 10-е место. Чемпионом Испании по итогам прошлого сезона стал «Атлетико Мадрид» (86).
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Барселона».
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