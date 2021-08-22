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Дриусси забил первый мяч за «Остин», клуб одержал победу над «Портлендом»

Дриусси забил первый мяч за «Остин», клуб одержал победу над «Портлендом»
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В матче регулярного чемпионата MLS «Остин» дома обыграл «Портленд Тимберс» со счётом 3:1. Один из голов в составе победителей забил экс-игрок «Зенита» Себастьян Дриусси.

Первый гол на 11-й минуте забил парагваец Сесильо Домингес, через три минуты уругваец Диего Фагундес удвоил преимущество хозяев. На 29-й минуте Себастьян Дриусси забил третий мяч, а на 55-й минуте игрок «Портленда» Дайрон Асприлья забил единственный мяч гостей.

Дриусси стал игроком «Остина» в конце июля текущего года. С 2017 года форвард выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых Дриусси провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

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