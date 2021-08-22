Де Дзерби: у «Шахтёра» нет футбольной злости, когда он должен забивать больше

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби высказался о победе над «Черноморцем» в Одессе со счётом 3:0

«Сегодня на поле вышло много молодых игроков: Конопля, Сикан, Мудрик, Судаков. Это талантливые футболисты «Шахтёра» и сборной Украины. Моя цель – видеть их прогресс, чтобы они чувствовали себя увереннее и стали сильными футболистами «Шахтёра» и сборной. Кроме этих ребят играл Пятов, который всегда выступал за сборную Украины, легенда. Играли Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Марлос… Все футболисты сборной Украины, очень важные. Алан Патрик и Исмаили – тоже очень важные игроки. Поэтому я совсем не боялся. У меня нет первого и второго состава. Я посчитал, что будет лучше, если сегодня выйдут другие футболисты, чтобы знать их лучше. И чтобы те, кто играли во вторник с «Монако», отдохнули и могли тренироваться жёстко. Проводить весь сезон невозможно, но тренироваться надо, и игравшие сегодня футболисты должны добавить минут.

У нас нет футбольной злости, когда мы должны забивать больше. Но могу сказать точно, что, если останусь в «Шахтёре» на несколько лет, я хочу поменять эту ситуацию. Забить много мячей и закрыть матч – это тоже знак менталитета. А если мы оставляем такие матчи открытыми для соперника, значит, менталитет ещё не тот», – цитирует Де Дзерби пресс-служба клуба.