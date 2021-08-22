«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 22 августа, состоится матч «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе Крэйгом Поусоном из Южного Йоркшира. Помогать ему будут Иан Хассин и Ричард Уэст. Резервный арбитр — Джарред Джиллетт.

«Манчестер Юнайтед» в 1-м туре АПЛ разгромил «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 5:1. В свою очередь «Саутгемптон» в новом сезоне стартовал с поражения в матче с «Эвертоном» (1:3).