Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью во втором туре АПЛ

«Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью во втором туре АПЛ
Комментарии

В матче второго тура английской Премьер-лиги «святые» поделили очки с «красными дьяволами». Счёт был открыт благодаря автоголу полузащитника «МЮ» Фреда на 30-й минуте.

Во втором тайме нападающий Мэйсон Гринвуд восстановил равенство на табло, голевой пас на счету французского полузащитника «МЮ» Поля Погба.

Таким образом, после двух игр «святые», набрав 1 очко, занимают 13-ю строчку в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 4 результативными баллами — четвёртый.

В рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» сыграет 28 августа на выезде. Его соперником станет «Ньюкасл Юнайтед». Противостоять «Манчестер Юнайтед» будет «Вулверхэмптон». Встреча пройдет на стадионе «Молине» 29 августа.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
22 августа 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фред – 30' (автогол)   1:1 Гринвуд – 55'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021