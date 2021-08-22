«Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью во втором туре АПЛ
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В матче второго тура английской Премьер-лиги «святые» поделили очки с «красными дьяволами». Счёт был открыт благодаря автоголу полузащитника «МЮ» Фреда на 30-й минуте.
Во втором тайме нападающий Мэйсон Гринвуд восстановил равенство на табло, голевой пас на счету французского полузащитника «МЮ» Поля Погба.
Таким образом, после двух игр «святые», набрав 1 очко, занимают 13-ю строчку в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 4 результативными баллами — четвёртый.
В рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» сыграет 28 августа на выезде. Его соперником станет «Ньюкасл Юнайтед». Противостоять «Манчестер Юнайтед» будет «Вулверхэмптон». Встреча пройдет на стадионе «Молине» 29 августа.
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