Дворкович: в «Локомотиве» много молодых, это хорошо. Даже Миранчук не проходит в состав

Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович прокомментировал результат матча с «Краснодаром» (2:1).
«В первом тайме «Локомотив» играл лучше, а во втором — хуже. Главное — результат. Во втором тайме была игра от обороны, но выходы были. Потери в средней стадии, неточность в завершающей стадии тоже была. Хорошо, что много молодых, из академии. Они борются, Миранчук даже не проходит в состав.
Что касается Смолова, он здорово играл. У него всегда главное — мотивация. Он бился за каждый мяч, это было видно. По тому, как он играет — будет основным в сборной, но решать тренеру. Карпин увидел игру, будет делать выводы. Обсуждал ли я что-то с Карпиным? Раскрывать не буду, но он настроен по-рабочему, это самое важное.
Кадровые решение в «Локомотиве» стараюсь не комментировать, оставлять за кадром. Главное то, что происходит на поле. Финансовые проблемы — вопрос акционеров. Я знаю, что отношение к клубу очень серьёзное. Надеюсь, что всё будет хорошо», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 22 августа 2021
-
19:02
-
18:53
-
18:42
-
18:40
-
18:39
-
18:37
-
18:31
-
18:18
-
18:08
-
18:04
-
18:02
-
17:59
-
17:54
-
17:54
-
17:42
-
17:37
-
17:32
-
17:24
-
17:17
-
17:05
-
17:00
-
16:51
-
16:46
-
16:37
-
16:35
-
16:29
-
16:13
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:52
-
15:39
-
15:30
-
15:21
-
15:17