Дворкович: в «Локомотиве» много молодых, это хорошо. Даже Миранчук не проходит в состав

Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович прокомментировал результат матча с «Краснодаром» (2:1).

«В первом тайме «Локомотив» играл лучше, а во втором — хуже. Главное — результат. Во втором тайме была игра от обороны, но выходы были. Потери в средней стадии, неточность в завершающей стадии тоже была. Хорошо, что много молодых, из академии. Они борются, Миранчук даже не проходит в состав.



Что касается Смолова, он здорово играл. У него всегда главное — мотивация. Он бился за каждый мяч, это было видно. По тому, как он играет — будет основным в сборной, но решать тренеру. Карпин увидел игру, будет делать выводы. Обсуждал ли я что-то с Карпиным? Раскрывать не буду, но он настроен по-рабочему, это самое важное.



Кадровые решение в «Локомотиве» стараюсь не комментировать, оставлять за кадром. Главное то, что происходит на поле. Финансовые проблемы — вопрос акционеров. Я знаю, что отношение к клубу очень серьёзное. Надеюсь, что всё будет хорошо», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.