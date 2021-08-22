Роналду попросил «Ювентус» не ставить его в стартовый состав. Португалец ищет новый клуб

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который остался на скамейке запасных на матч 1-го тура Серии А с «Удинезе», сам попросил не ставить его в стартовый состав, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Футболист ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе. При этом «Ювентус» не получал предложений по Криштиану.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» всё ещё рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду этим летом. В руководстве туринского клуба считают, что уход Роналду может положительно повлиять на положение команды. «Ювентус» знает о важности португальца, но его уход сэкономит значительную сумму денег для проведения реформ, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в «Ювентус».
Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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