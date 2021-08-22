Форвард «Краснодара» Ильин: поражения оставляем во вчерашнем дне, настраиваемся на победы

Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин высказался после поражения «быков» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2).

«Во втором тайме мы создали много моментов, но не получилось их реализовать. Да, мы владели большим преимуществом, но, к сожалению, чуть-чуть не хватило чего-то, чтобы забить второй гол и сравнять счёт. Настроение в команде боевое, работаем каждый день по максимуму.

Каждая ближайшая игра — самая важная, поэтому настраиваемся с мыслью на победы, поражения оставляем во вчерашнем дне. Двигаемся дальше, сейчас важен матч с «Рубином» дома.

Адаптация в клубе проходит хорошо. Большая конкуренция, очень хороший подбор игроков, борюсь, жду шанса. Тренер всё обрисовал, много времени проводим на теории, в этом плане коммуникация налажена», — приводит слова Ильина «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 22 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Героем матча стал Фёдор Смолов, который оформил победный для железнодорожников дубль.

«Локомотив» в пяти стартовых матчах РПЛ набрал 11 очков, москвичи занимают 3-е место в турнирной таблице. «Краснодар» в пяти турах набрал шесть очков. Южане находятся на 9-м месте в турнирной таблице.