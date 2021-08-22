Футболисты «Марселя» не захотели возвращаться на поле после нападения фанатов «Ниццы» во время матча 3-го тура французской Лиги 1, информирует Get French Football News в «Твиттере».
Согласно сведениям источника, вероятность возобновления этого матча была крайне мала. И дело не только в нежелании игроков «Марселя» возвращаться на поле, а и в невозможности обеспечить максимальную безопасность на матче, ход которого вышел из-под контроля.
Напомним, на матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками.
Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле. Болельщики устроили массовую потасовку, в которой принял участие даже главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли, славящийся своим горячим латиноамериканским характером.
- 23 августа 2021
-
01:09
-
00:56
-
00:44
-
00:41
-
00:35
-
00:29
-
00:17
-
00:09
-
00:03
- 22 августа 2021
-
23:57
-
23:56
-
23:46
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:29
-
23:17
-
23:16
-
23:11
-
23:03
-
22:51
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:34
-
22:33
-
22:27
-
22:13
-
22:10
-
21:52
-
21:52
-
21:50
-
21:37
-
21:30
-
21:27