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Футболисты «Марселя» не захотели возвращаться на поле после нападения фанатов «Ниццы»

Футболисты «Марселя» не захотели возвращаться на поле после нападения фанатов «Ниццы»
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Футболисты «Марселя» не захотели возвращаться на поле после нападения фанатов «Ниццы» во время матча 3-го тура французской Лиги 1, информирует Get French Football News в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, вероятность возобновления этого матча была крайне мала. И дело не только в нежелании игроков «Марселя» возвращаться на поле, а и в невозможности обеспечить максимальную безопасность на матче, ход которого вышел из-под контроля.

Напомним, на матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками.

Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле. Болельщики устроили массовую потасовку, в которой принял участие даже главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли, славящийся своим горячим латиноамериканским характером.

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