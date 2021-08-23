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«Марсель» отказался продолжать матч с «Ниццей». Ему грозит техническое поражение

«Марсель» отказался продолжать матч с «Ниццей». Ему грозит техническое поражение
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Матч 3-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем», который был приостановлен из-за массовой драки болельщиков с игроками, не будет продолжен. Об этом сообщает Get French Football News в «Твиттере».

Как отмечает источник, футболисты «Марселя» не желают выходить на поле и продолжать игру. Согласно регламенту Лиги 1, ему грозит техническое поражение со счётом 0:3.

Ранее сообщалось, что капитан «Ниццы» Данте пытался убедить игроков «Марселя» закончить матч.

Напомним, на матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками. Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле.

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