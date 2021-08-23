Тухель оценил дебютный матч Лукаку с «Арсеналом» после возвращения в «Челси»

47-летний немецкий главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о дебютной игре Ромелу Лукаку после возвращения, а также прокомментировал результат встречи 2-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (2:0).

«Ромелу очень умный парень и очень демократичный лидер. Он был опасен во всём. Есть возможности для улучшения его игры, и нам нужно работать над деталями, но это был очень хороший дебют. Он очень хорошо отыгрывался с Мэйсоном Маунтом и Каем Хаверцем.

Я, конечно, думаю, что никому не нравится играть против него, все знают о его физическом состоянии, его игре и способности атаковать пространство. Он придаёт нашей игре другое измерение. У Ромелу есть все необходимые качества для нашей команды. Он всегда был фанатом «Челси» и мечтал оказаться здесь.

Это было прекрасное начало. Мы не пропустили гол, у нас две победы. Это лондонское дерби, оно вселяет в нас большую уверенность.

Сотрясение Риса Джеймса? Он вообще не был без сознания. Он волновался, что сломал зуб. Вот почему он выглядел шокированным», — цитирует Тухеля The Telegraph.