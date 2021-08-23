Сульшер — о голе «Саутгемптона»: был фол. Нельзя переходить из одной крайности в другую

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после матча 2-го тура английской Премьер-Лиги с «Саутгемптоном» (1:1) прокомментировал эпизод со столкновением защитника «святых» Джека Стивенса с хавбеком «красных дьяволов» Бруну Фернандешем в преддверии автогола полузащитника Фреда.



«Кажется, что футбол перешёл из одной крайности в другую. Нужно быстрее реагировать. Если ты не заработал фол, ты должен убедиться, что блокируешь удар и мешаешь сопернику. Конечно, мы должны были среагировать лучше. Команда должна быстрее принимать решения.



Тем не менее, я по-прежнему считаю, что в эпизоде с Фернандешем был фол. Мы не можем переходить из крайности в крайность, как баскетбол в прошлом сезоне и регби сейчас. Мне нравится большая свобода, это больше похоже на мужской футбол, но в данной ситуации был явный фол», — приводит слова Сульшера Sky Sports.