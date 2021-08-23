«Хетафе» — «Севилья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 23 августа, состоится матч «Хетафе» — «Севилья». Встреча 2-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Севилья».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Помогать ему будут ассистенты Хосе Гальехо Гарсия и Рауль Кабаньеро Мартинес. Резервный арбитр — Хосе Мартинес Монтальбан.

«Хетафе» на старте сезона потерпел поражение в матче с «Валенсией» со счётом 0:1. «Севилья» в 1-м туре разгромила «Райо Вальекано» со счётом 3:0.

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