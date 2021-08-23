Моуринью: Шомуродов крайне опасен на свободных пространствах
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча 1-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (3:1) поделился мнением об игре новичков римской команды.
«Непросто оставлять кого-то на скамейке запасных, но Шомуродов может играть слева или действовать в связке с Абрахамом. На данный момент никто из них не находится в той же форме, что и игроки, которые начали предсезонную подготовку с первого дня, поэтому я решил использовать Пеллегрини под нападающим. Шомуродов крайне опасен на свободных пространствах, а Абрахам является скорее ориентиром», — приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на DAZN.
Напомним, Шомуродов перешёл из «Дженоа» в «Рому» в начале августа текущего года. Ранее нападающий защищал цвета «Ростова».
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