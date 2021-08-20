Шомуродов рассказал о проблемах в коммуникации с Моуринью

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов рассказал о проблемах коммуникации с главным тренером команды Жозе Моуринью.
«Я счастлив, потому что мой гол был очень важен для команды. У меня есть проблемы в общении с Моуринью, потому что я плохо говорю по-итальянски, но мы понимаем друг друга на поле.
Думаю, я смогу играть вместе с Абрахамом», — приводит слова Шомуродова Calciomercato.
Напомним, 19 августа «Рома» встретилась с «Трабзонспором». Первый матч квалификационного раунда Лиги конференций состоялся на стадионе «Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена)» в Трабзоне (Турция) и завершился победой итальянского коллектива со счётом 2:1. Победный гол римских «волков» забил именно Эльдор Шомуродов, который недавно перебрался в «Рому» из «Дженоа». Раньше нападающий защищал цвета «Ростова».
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