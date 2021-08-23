«Ощущение, что столкнулся с дьяволом». Мамаев рассказал об отношениях с экс-супругой

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал об отношениях с бывшей женой Аланой.



«Мы развелись в апреле, и я ещё ни разу не пожалел об этом решении. Я не хотел её слышать, у меня в тот момент появилось такое отвращение. Складывается такое ощущение, что столкнулся с дьяволом. Я не хочу делить с ней ничего, пусть она заберет абсолютно всё», — сказал Мамаев в интервью «Матч ТВ».



Ранее Алана Мамаева, бывшая жена Мамаева, обвинила футболиста в том, что он хочет забрать их дочь. Напомним, Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной тому послужила скандальная история измены Павла Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.

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