Газизов – о собрании РПЛ: ещё год-два надо проработать при нынешнем лимите

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о собрании клубов РПЛ.

«Мы поговорили: каждый высказал своё мнение. Большинство клубов за гладкий чемпионат. Аргумент простой — спортивный принцип больше превалирует как раз в таком формате, где каждый сыграет с каждым, а случайностей будет меньше. Да и экономически многое нас не устроило.



Что касается лимита, все понимают, что сейчас надо ещё поработать при нынешнем лимите, но со временем переходить на другие форматы. 10+15? Понятно, что это не сейчас. Мы же не можем принять, а в следующем году отменить — это неправильно/ Большинство клубов за рациональное зерно, но ещё год-два надо поработать при нынешнем лимите. За это время приготовить нормальный переход», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.