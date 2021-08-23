Газизов – о собрании РПЛ: ещё год-два надо проработать при нынешнем лимите

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о собрании клубов РПЛ.
«Мы поговорили: каждый высказал своё мнение. Большинство клубов за гладкий чемпионат. Аргумент простой — спортивный принцип больше превалирует как раз в таком формате, где каждый сыграет с каждым, а случайностей будет меньше. Да и экономически многое нас не устроило.
Что касается лимита, все понимают, что сейчас надо ещё поработать при нынешнем лимите, но со временем переходить на другие форматы. 10+15? Понятно, что это не сейчас. Мы же не можем принять, а в следующем году отменить — это неправильно/ Большинство клубов за рациональное зерно, но ещё год-два надо поработать при нынешнем лимите. За это время приготовить нормальный переход», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 23 августа 2021
-
16:27
-
16:22
-
16:19
-
16:12
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:35
-
15:35
-
15:30
-
15:28
-
15:08
-
15:02
-
14:47
-
14:41
-
14:36
-
14:20
-
14:15
-
14:03
-
13:43
-
13:36
-
13:18
-
13:11
-
13:02
-
12:55
-
12:33
-
12:22
-
11:56
-
11:45
-
11:33
-
11:21
-
11:15
-
11:10
-
11:10
-
10:46