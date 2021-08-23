Большинство клубов РПЛ выступили за гладкий чемпионат и лимит на легионеров «10+15»

Завершилось собрание клубов РПЛ, на котором рассматривались два основных вопроса — лимит на легионеров и формат проведения турнира. Как сообщает «РБ Спорт», большинство клубов выступили за плавный переход к системе «10+15» по лимиту на легионеров и гладкий чемпионат.

Ранее нидерландская компания Hypecube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата РПЛ. В этом случае проводились бы несколько стадий турнира.

Сегодня, 23 августа, президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация предлагает отменить лимит на легионеров.

Ранее уже сообщалось, что РФС направил письма клубам РПЛ, в которых предложил провести реформы российского футбола. По данным СМИ, среди пунктов, которые были в письме, содержалось и предложение отменить лимит на легионеров.

Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на Евро-2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.