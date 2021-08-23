Андрей Шевченко рассказал о главном достижении на посту тренера сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о главном достижении на посту наставника национальной команды.
«В первую очередь я поблагодарю ребят, потому что эти пять лет провели на одном дыхании. Просто потрясающие впечатления, потрясающие моменты. Мы стали действительно одной семьёй. Та атмосфера, которая была в сборной, результаты, которые были, болельщики, отношение их к команде, заряженность — это было самым главным вектором наших успехов, нашей интересной игры, потому что болельщики хотели от нас этого. Мы все хотели сделать болельщиков счастливыми. Думаю, что выход на Евро с первого места и выход в четвертьфинал — это приблизительно одинаковые ощущения, мы обязательно поговорим ещё об этом. Вообще только приятные впечатления», — приводит слова Шевченко сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».
- 23 августа 2021
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