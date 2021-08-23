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«Спартак» раздумывает над трансфером Владислава Игнатьева

«Спартак» раздумывает над трансфером Владислава Игнатьева
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Московский «Спартак» продолжает поиск правого защитника. Одним из вариантов является защитник «Рубина» Владислав Игнатьев. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В клубе надеются укрепить позицию до конца окна, но переговоры с легионерами идут тяжело, поэтому в «Спартаке» обратили внимание на Игнатьева. Стороны могут начать переговоры о контракте в ближайшее время», — сказал источник «Чемпионату».

Перед началом сезона-2021/2022 34-летний Игнатьев заключил контракт с «Рубином» сроком на один год.

Игнатьев родился в Набережных Челнах. Он впервые оказался в «Локомотиве» в 2010 году, перейдя из «Крыльев Советов». Спустя два года он покинул стан железнодорожников и в дальнейшем выступал за «Краснодар» и «Кубань». В 2016 году Владислав вернулся в московский клуб и с тех пор не покидал его. В прошлом сезоне 34-летний хавбек провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил три гола.

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