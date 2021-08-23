Лукаку и лилипуты. Разбор второго тура АПЛ

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем второй тур АПЛ сезона-2021/2022. «Манчестер Сити» разгромил «Норвич», «Манчестер Юнайтед» потерял очки с «Саутгемптоном», Ромелу Лукаку забил первый гол за «Челси» в матче с «Арсеналом».

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Таймкоды:

0:00 – Привет, сын Фернандиньо!

0:38 – Пробуем найти хорошее в «Арсенале»

4:43 – Большое обсуждение большого Лукаку

20:05 – Как «Челси» столько продаёт?

28:57 – «МЮ» теряет очки: ищем виноватых

48:21 – Роль, в которой прекрасен Габи Жезус

58:28 – Клопп предъявил миру Цимикаса

1:12:02 – Лучшая фанатская перекличка тура