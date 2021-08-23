Точилин: я за то, чтобы лимит отменили. Цена и зарплаты российских игроков сразу снизятся

Главный тренер «Кубани» Александр Точилин высказался на тему возможной отмены лимита на легионеров в чемпионате России.



«Об этом много говорят, поэтому я за то, чтобы лимит отменили. Вопрос к нюансам, как они всё это хотят сделать. Однозначно поменяется в первую очередь то, что на российских футболистов сразу упадёт цена и их заработная плата. Дальше уже будет зависеть от того, какие легионеры поедут, опять же конкуренция. Кто сильнее, тот и будет играть», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что большинство клубов выступили на совещании Российской Премьер-Лиги за плавный переход к системе «10+15» по лимиту на легионеров и гладкий чемпионат.



Нидерландская компания Hypecube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата РПЛ. В этом случае проводились бы несколько стадий турнира. Сегодня, 23 августа, президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация предлагает отменить лимит на легионеров.