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Андрей Шевченко посетил тренировку «Шахтёра» в преддверии матча с «Монако»

Андрей Шевченко посетил тренировку «Шахтёра» в преддверии матча с «Монако»
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Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко появился на тренировке донецкого «Шахтёра» перед ответным матчем с «Монако» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

На видео, опубликованном в «твиттере» «Шахтёра», Шевченко общается с игроками.

Ответная встреча «Шахтёра» с «Монако» пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове 25 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче донецкая команда победила со счётом 1:0.

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Шевченко стал Александр Петраков. В сентябре сборная Украины проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.

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