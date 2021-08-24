Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дюков объяснил, почему сборную России возглавил именно Карпин

Дюков объяснил, почему сборную России возглавил именно Карпин
Комментарии

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил выбор в пользу Валерия Карпина, который возглавил сборную России после ухода Станислава Черчесова.

«Что стало решающим фактором в пользу выбора Валерия Карпина? У нас действительно было несколько вариантов на пост главного тренера, но я не могу сказать, что был какой-то основной или запасной кандидат — это были равноценные, но при этом разные варианты. У каждого специалиста были как свои плюсы, так и минусы, но сейчас я бы не хотел их сравнивать, тем более обсуждать. Мы приняли решение, посчитали, что Карпин соответствует тем основным критериям, которые были важны для нас.

Какие критерии? Стиль и видение футбола совпадают с нашими: «Ростов» играл в интенсивный и современный футбол. Поскольку до первого матча сборной было не так много времени, то от тренера для нас было важно знание игроков чемпионата, так как в основном футболисты сборной играют в Премьер-Лиге. Ещё один критерий — умение мотивировать: все мы знаем, что Валерий Георгиевич является отличным мотиватором. Ко всему прочему он умеет работать с молодыми игроками. Конечно, он не руководил главной сборной, но при этом Карпин точно знает, что значит защищать честь страны: в бытность футболистом он неоднократно переживал моменты, когда внимание всей страны приковано в том числе и к тебе.

В том, что я выбрал дедлайн по главному тренеру до начала первого матча нового сезона, нет никакого символизма. Вы прекрасно понимаете, в какую ситуацию попал бы главный тренер, если бы свой выбор мы сделали после четвёртого тура, и, как следствие, у нового тренера была бы ночь, чтобы познакомиться с футболистами, посмотреть те матчи, которые были сыграны в предыдущих турах и, что самое главное — составить список игроков, которые будут вызваны на учебно-тренировочный сбор и сентябрьские матчи. Тренер и его штаб должны были начать работу раньше, чтобы регулярно и не в пожарном порядке просматривать матчи клубов и кандидатов в сборную», — сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 24».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021