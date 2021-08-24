Дюков объяснил, почему сборную России возглавил именно Карпин

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил выбор в пользу Валерия Карпина, который возглавил сборную России после ухода Станислава Черчесова.



«Что стало решающим фактором в пользу выбора Валерия Карпина? У нас действительно было несколько вариантов на пост главного тренера, но я не могу сказать, что был какой-то основной или запасной кандидат — это были равноценные, но при этом разные варианты. У каждого специалиста были как свои плюсы, так и минусы, но сейчас я бы не хотел их сравнивать, тем более обсуждать. Мы приняли решение, посчитали, что Карпин соответствует тем основным критериям, которые были важны для нас.

Какие критерии? Стиль и видение футбола совпадают с нашими: «Ростов» играл в интенсивный и современный футбол. Поскольку до первого матча сборной было не так много времени, то от тренера для нас было важно знание игроков чемпионата, так как в основном футболисты сборной играют в Премьер-Лиге. Ещё один критерий — умение мотивировать: все мы знаем, что Валерий Георгиевич является отличным мотиватором. Ко всему прочему он умеет работать с молодыми игроками. Конечно, он не руководил главной сборной, но при этом Карпин точно знает, что значит защищать честь страны: в бытность футболистом он неоднократно переживал моменты, когда внимание всей страны приковано в том числе и к тебе.



В том, что я выбрал дедлайн по главному тренеру до начала первого матча нового сезона, нет никакого символизма. Вы прекрасно понимаете, в какую ситуацию попал бы главный тренер, если бы свой выбор мы сделали после четвёртого тура, и, как следствие, у нового тренера была бы ночь, чтобы познакомиться с футболистами, посмотреть те матчи, которые были сыграны в предыдущих турах и, что самое главное — составить список игроков, которые будут вызваны на учебно-тренировочный сбор и сентябрьские матчи. Тренер и его штаб должны были начать работу раньше, чтобы регулярно и не в пожарном порядке просматривать матчи клубов и кандидатов в сборную», — сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 24».