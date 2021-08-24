Контракт Карпина с РФС будет автоматически продлён, если сборная России попадёт в стыки

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, на каких условиях заключён контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«С Карпиным мы сотрудничаем по тому контракту, который был подписан. Он будет автоматически продлён в декабре, если сборная получит право принять участие в стыковых матчах — в таком случае он станет действовать до марта. Если говорить о подписании нового соглашения, то в декабре мы планируем встретиться и подвести итоги нашего сотрудничества, а уже после этого принять решение.

Что касается отбора на чемпионат мира, безусловно, это важная задача. Она не прописана отдельной задачей в контракте тренера, но все мы, как и Валерий Георгиевич, понимаем, что это очень важно для нас», — сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 24».