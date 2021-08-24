Форвард «Вест Хэма» Антонио отпраздновал гол, подняв над головой картонную копию себя

Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио, оформивший дубль в матче с «Лестер Сити» (4:1), необычным образом отпраздновал один из голов.

Возле трибуны болельщиков «Вест Хэма» футболист поднял над головой картонную копию себя.

Сегодня, 23 августа, «Вест Хэм Юнайтед» встретился с «Лестер Сити». Матч 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершился разгромной победой «молотобойцев» со счётом 4:1. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Майклом Оливером из Нортумберленда.

Счёт в матче на 26-й минуте открыл полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс. На 56-й минуте преимущество хозяев удвоил Мохамед Саид Бенрахма, ассистировал ему Антонио. На 69-й минуте «Лестер» отыграл один мяч усилиями Юри Тилеманса. Но решающее слово в матче оказалось за Антонио, который благодаря голам на 80-й и 84-й минуте оформил дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев.