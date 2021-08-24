Румменигге — о контракте Роналду: это нездоровый путь развития

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который покинул свой пост в конце июня, высказал о ситуации с контрактом нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Самая большая проблема в том, кто ещё может потянуть его зарплату? Ему платят € 70 млн, € 35 млн чистыми. Кто может это сделать? «ПСЖ»? Может быть, английский клуб? Это нездоровый путь развития, УЕФА должен что-то cделать. Нам нужно ч`ткое регулирование, потому что расходы снова растут и необходимо вмешательство, иначе футболу придется столкнуться с очень и очень трудными временами», — приводит слова Румменигге AS.
Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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