Источник: «Спартак» подпишет бельгийского защитника Кауфриза

Защитник «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриз может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 24-летнего футболиста заинтересован московский «Спартак», информирует Eurostavka.
Согласно сведениям источника, стороны уже согласовали детали сделки – Кауфриз подпишет контракт со «Спартаком» на четыре года. Футболист прилетит в Москву в пятницу, 27 августа. Сейчас ему оформляют визу.
Отметим, трансфер Кауфриза означает, что в ближайшее время «Спартак» расстанется с кем-то из иностранцев, ведь в стане красно-белых не осталось свободных мест для легионеров.
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном трансфере защитника Максимилиано Кауфриза.
«Спартак» ведёт работу на трансферном рынке как по усилению, так и по трудоустройству некоторых футболистов. Упомянутый вами игрок — один из вариантов, но не единственный. Также идёт поиск на российском рынке для усиления конкуренции. В любом случае говорить наверняка о переходе того или иного футболиста можно только после того, как он пройдёт медосмотр и мы объявим об этом на наших официальных ресурсах», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2021/2022 Максимилиано провёл за «Сент-Трюйден» пять матчей в чемпионате Бельгии, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он выступал за клуб «Васланд-Беверен». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кауфриза в € 850 тыс.
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