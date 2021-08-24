Промес и Мозес вернулись в общую группу «Спартака»
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Нападающий Квинси Промес и полузащитник Виктор Мозес вернулись в общую группу московского «Спартака» в преддверии матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Смотрите, кто вернулся! Квинси Промес и Виктор Мозес восстановились от повреждений и готовятся к матчу «Спартак» — «Сочи» в общей группе», — написала пресс-служба красно-белых в «Твиттере».
Напомним, из-за повреждения Промес пропустил оба квалификационных матча Лиги чемпионов, в которых «Спартак» встречался с «Бенфикой». Без Квинси московская команда дважды уступила лиссабонским «орлам» со счётом 0:2. Мозес, в свою очередь, из-за травмы, полученной в матче 3-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:2), пропустил лишь ответную встречу с «Бенфикой».
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